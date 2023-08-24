Моравецкий считает, что наемники станут удобным и послушным инструментом Кремля.

После гибели Евгения Пригожина ранее подконтрольная ему "Группа Вагнера" может стать еще опаснее, ведь попадет под полный контроль Кремля. Об этом заявил журналистам премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, пишет польское издание Onet.

"Надзор за группой Вагнера переходит непосредственно к президенту Путину. Пусть теперь каждый ответит на вопрос, большую или меньшую угрозу сейчас представляет Группа Вагнера, которая дислоцируется в Беларуси", – заявил он.

Моравецкий отметил, что под руководством Владимира Путина "Группу Вагнера", безусловно, еще активнее будут использовать для провокаций, шантажа, нападений и "разного рода рывков как часть срыва политики безопасности".

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Гибель Пригожина

В среду вечером Росавиация подтвердила, что среди 10 человек на борту самолета, разбившегося в Тверской области на западе России, были руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин и его "правая рука" Дмитрий Уткин, осуществлявший военное руководство наемниками.

Ранее польские власти заявляли, что Беларусь использует дислоцированных на ее территории наемников для провокаций против польского государства.

Между тем спутниковые снимки свидетельствуют, что базу вагнеровцев в Беларуси начали сворачивать еще до гибели Пригожина.

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