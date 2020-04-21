На Сумщине в женском монастыре, где находится усыпальница гетмана, произошел пожар (фото, видео)

Горело здание, в котором находится место усыпальницы гетмана Войска Запорожского Ивана Скоропадского.

На Сумщине сегодня вечером, 21 апреля, произошел пожар на территории Гамалеевского женского монастыря.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Глуховской городского совета Евгений Скрипник.

«Горит Гамалеевский монастырь... Шосткинского района», – написал депутат.

Он также обнародовал фото с места происшествия, на котором видно сильный огонь на крыше двухэтажного здания. Рядом стоят несколько пожарных машин.

Как сообщил Скрипник корреспонденту УНИАН, горит здание, в котором находятся кельи – отдельные комнаты монахинь в монастыре, а также трапезная и место усыпальницы украинского военного, политического и государственного деятеля, гетмана Войска Запорожского Ивана Скоропадского (1646 г. – 14 июля 1722 г.) и других членов этого казацкого рода.

По информации пресс-службы управления ГСЧС в Сумской области, информация о пожаре в монастыре поступила на спецлинию «101» в 19.06. На место происшествия были направлены 10 единиц техники с Шосткинского, Кролевецкого, Ямпольского и Глуховского районов. Сейчас там работают 40 спасателей. Локализовать огонь удалось в 20.36. Сотрудники ГСЧС приступили к разбору обгоревших конструкций, чтобы выявить скрытый огонь. По предварительным данным, травмированных и погибших нет.

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Справка УНИАН. Гамаліївський монастырь основан в начале XVIII века. В 1956 году он был объявлен памятником архитектуры республиканского значения, но в 1962 г. Сумской облисполком передал бывшую обитель Министерству внутренних дел, которое переоборудовало его под производственно-воспитательное учреждение строгого режима содержания осужденных.

За времена независимости Украины здесь располагалась Шосткинская исправительно-трудовая колония №66, где отбывали наказание осужденные впервые за тяжкие преступления.

В феврале 2010 г. президент Украины Виктор Ющенко издал указ о высвобождении территории монастыря от исправительно-трудовой колонии.

Весной 2011 г. Шосткинская исправительная колония №66 торжественно передала церковь Священномученика Харалампия Конотопской епархии Украинской Православной Церкви.

Несколько лет назад колонию закрыли в связи с реорганизацией пенитенциарной службы.

В июне 2019 г. в монастыре учредили Государственный заповедник «государственные деятели Сиверщины».

Под полом монастыря, что уже покрытого современной плиткой, находятся семь захоронений рода Скоропадских, в том числе и Петра – отца последнего гетмана Украины Павла Скоропадского, в 1918 г. взял власть и провозгласил Украину гетманской государством, но гетманат существовал недолго.

От захоронений рода Скоропадских уцелело лишь три надгробия. Куда исчезли остальные погребальные плиты и есть ли там до сих пор гробы с телами, никто пока не знает.