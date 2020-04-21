В Сумах расследуют действия медиков из-за смерти женщины с высокой температурой, которую отказывались принимать больницы

Женщину взяли в приемное отделение больницы только после звонка фельдшера «скорой» в полицию.

В Сумах сотрудники полиции расследуют действия медицинских работников после смерти больной пенсионерки с высокой температурой, которую отказывались принять местные больницы.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации полиции области, вечером 20 апреля в приемное отделение Сумской областной клинической больницы (СОКБ) бригадой скорой медицинской помощи была доставлена 79-летняя жительница Путивльского района, которая с декабря прошлого года проживала у дочери в областном центре.

Согласно сообщению, женщина, которая страдала сахарным диабетом, имела высокий уровень сахара в крови и высокую температуру тела. Несмотря на все попытки бригады медиков «скорой» оказать помощь больной, ее состояние не улучшилось.

«Попытки передать немощную женщину на лечение в несколько больничных заведений областного центра оказались безуспешными: человека с высокой температурой медицинские учреждения принимать не хотели. После звонка фельдшера бригады «скорой» в полицию женщину взяли в приемное отделение СОКБ, где она и умерла», - отмечается в сообщении.

Сейчас полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 140 (ненадлежащее выполнение профессиональных обязанностей медицинским или фармацевтическим работником) Уголовного кодекса Украины.

Неисполнение или ненадлежащее исполнение медицинским или фармацевтическим работником своих профессиональных обязанностей, повлекшее тяжкие последствия, наказывается лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок.

Следствие выясняет все обстоятельства происшествия.