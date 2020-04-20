На Сумщине полицейские открыли огонь, чтобы остановить пьяного водителя (фото)

Поскольку несколько предупредительных выстрелов были проигнорированы, пришлось стрелять по колесам иномарки.

На Сумщине полицейские применили табельное огнестрельное оружие для остановки автомобиля с пьяным водителем.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Нацполіції в Сумской области, события развернулись в городе Шостка вечером 19 апреля.

Читайте такжеВ Киеве водитель Ford на скорости снес ограждение и пытался сбежать от полиции (видео)Согласно сообщению, сотрудники сектора реагирования патрульной полиции несли службу по надзору за дорожным движением на одной из автодорог города. Увидев автомобиль Audi-80, который двигался по полосе встречного движения, полицейские подали водителю знак остановки. Однако, на законное требование правоохранителей водитель не отреагировал, вместо этого только добавил скорость.

Догнали авто нарушителя полицейские только во дворе одной из многоэтажек города. Там водитель высадил пассажирку и заперся в своем автомобиле. На все требования правоохранителей выйти из салона, водитель реагировал агрессивно, а затем резко тронулся с места и на большой скорости покинул придомовую территорию.

На тревожный сигнал к месту происшествия прибыл еще один экипаж сотрудников группы реагирования патрульной полиции. Дальнейшее преследование иномарки, которая выехала за пределы райцентра, осуществлялось уже двумя патрульными автомобилями. Несколько раз машину беглеца на автотрассе «зажимали», однако мужчине удавалось объехать патрульные авто.

Читайте такжеНа Киевщине в результате ДТП погибли два человека, еще четверо травмированы (фото)«Учитывая тот факт, что действия правонарушителя составляли серьезную угрозу для других участников дорожного движения, местных жителей, которые могли оказаться на его пути, и работников полиции, водителя необходимо было срочно остановить и задержать. Поэтому правоохранители приняли решение применить для остановки Audi-80 огнестрельное оружие. А поскольку несколько предупредительных выстрелов были проигнорированы, пришлось открыть огонь по колесам иномарки», – рассказал начальник Шосткинского отдела полиции Сергей Забозлаєв.

Остановить машину удалось только на территории села Клишки Шосткинского района. Пробитые колеса делали невозможным ее дальнейшее движение. За это время погоня преодолела почти двадцать километров расстояния.

Водителем оказался 42-летний житель Шостки, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Специальное техническое устройство показало 0,92 промилле алкоголя в его крови. Кроме того, он ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.

По факту сопротивления работникам полиции уже открыто уголовное производство. Окончательное наказание мужчине определит суд.

Кроме того, на правонарушителя составлен административный протокол по признакам ст. 130 (управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.