В Киеве возле Индустриального моста провалился асфальт (фото)

Работы по ликвидации ЧП планируют завершить уже к вечеру пятницы.

В Киеве на улице Гетьмана провалился асфальт. Об этом сообщают «Факты». Читайте такжеПожар в Чернобыле до конца не потушен Чрезвычайное происшествие случилось из-за аварии на инженерных сетях «Киевводоканала». Как сообщают в столичной горгосадминистрации, место аварии в районе Индустриального моста ограждено, ведутся работы по ее ликвидации. Работы планируют завершить к вечеру пятницы, 17 апреля. После ликвидации аварии дорожные службы приступят к восстановлению дорожного покрытия.

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