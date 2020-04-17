В Киеве возле Индустриального моста провалился асфальт (фото)
10:54, 17 апреля 2020Происшествия
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Работы по ликвидации ЧП планируют завершить уже к вечеру пятницы.
Асфальт провалился на улице Гетьмана / фото: Факты
В Киеве на улице Гетьмана провалился асфальт.
Об этом сообщают «Факты».
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Чрезвычайное происшествие случилось из-за аварии на инженерных сетях «Киевводоканала».
Как сообщают в столичной горгосадминистрации, место аварии в районе Индустриального моста ограждено, ведутся работы по ее ликвидации.
Работы планируют завершить к вечеру пятницы, 17 апреля. После ликвидации аварии дорожные службы приступят к восстановлению дорожного покрытия.
фото: Факты
фото: Факты
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