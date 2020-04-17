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В Киеве возле Индустриального моста провалился асфальт (фото)

10:54, 17 апреля 2020
Происшествия
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Асфальт провалился на улице Гетьмана / фото: Факты

Об этом сообщают «Факты».

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Чрезвычайное происшествие случилось из-за аварии на инженерных сетях «Киевводоканала».

Как сообщают в столичной горгосадминистрации, место аварии в районе Индустриального моста ограждено, ведутся работы по ее ликвидации.

Работы планируют завершить к вечеру пятницы, 17 апреля. После ликвидации аварии дорожные службы приступят к восстановлению дорожного покрытия.

фото: Факты
фото: Факты

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