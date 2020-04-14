На Житомирщине огонь с подожженного поля уничтожил 32 здания (видео)

Один из пожарных попал в реанимацию.

В Житомирской области огонь с горевшего поля перекинулся на село. Там сгорело 32 здания, один спасатель в реанимации.

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Об этом говорится в сюжете ТСН.

В ГСЧС предполагают, кто-то поджег траву на соседнем поле. Из-за ветряной погоды огонь быстро распространялся. Когда пламя дошло до села, люди пытались его усмирить, но тщетно. Огонь охватил целую улицу.

На месте пожара работало полсотни спасателей, 15 единиц техники. Пожар удалось потушить.

Сейчас устанавливают точные причины возгорания, а селяне подсчитывают убытки. Кое-кто из них остался без крыши над головой.

Всего в селе сгорело 16 жилых домов и столько же хозяйственных построек.