На Херсонщине взорвался военный грузовик с боеприпасами

В результате взрыва никто из военнослужащих и гражданского населения не пострадал.

В Херсонской области во время транспортировки боеприпасов загорелся военный грузовик КрАЗ.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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По предварительной информации, после возгорания находившиеся в кузове военного автомобиля боеприпасы сдетонировали и вызвали взрыв.

Никто из личного состава военнослужащих и гражданского населения не пострадал.

В настоящее время следователи ГБР проводят осмотр места происшествия и устанавливают причины возгорания.

По данному факту начато досудебное расследование по факту неосторожного уничтожения оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины).

Как сообщал УНИАН, в Суворовском районе Одессы неизвестный злоумышленник ранил из огнестрельного оружия иностранного гражданина.