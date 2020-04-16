На Херсонщине взорвался военный грузовик с боеприпасами
В Херсонской области во время транспортировки боеприпасов загорелся военный грузовик КрАЗ.
Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
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По предварительной информации, после возгорания находившиеся в кузове военного автомобиля боеприпасы сдетонировали и вызвали взрыв.
Никто из личного состава военнослужащих и гражданского населения не пострадал.
В настоящее время следователи ГБР проводят осмотр места происшествия и устанавливают причины возгорания.
По данному факту начато досудебное расследование по факту неосторожного уничтожения оружия, боевых припасов, средств передвижения и другого военного имущества, причинившее ущерб в крупных размерах (ч. 1 ст. 412 Уголовного кодекса Украины).
Как сообщал УНИАН, в Суворовском районе Одессы неизвестный злоумышленник ранил из огнестрельного оружия иностранного гражданина.