В Киевской области депутат обматерила горожан и побила пакетом (видео 18+)

Женщина пыталась попасть в отделение "Укрпочты" без очереди и защитной маски.

Депутат Ирпенского горсовета Киевской области Елена Березинец агрессивно ответила на замечания граждан о несоблюдении карантинных требований – женщина пыталась попасть в отделение «Укрпочты» без очереди и защитной маски.

Об этом в Facebook сообщил депутат Киевского горсовета Олег Симороз, выложив видео инцидента.

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«Люди сделали депутату замечание возле отделения Укрпочты, потому что она лезла без очереди и во время карантина ходила без маски. Березинец в ответ обматерила людей, показывала им дули. А затем избила пакетом женщину в очереди», – объясняет Симороз.

На кадрах видно, как Березинец набросилась на оператора с сумкой со словами: «Я тебе сейчас такую материальную помощь, д*билина. На, скотина, на бл*дино!». А потом обругала прохожих, на что те ответили таким же образом.

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По словам киевского чиновника, Березинец уже распорядилась больше не выдавать материальную помощь из депутатского фонда всем, кто сделал ей замечание.

Как сообщал УНИАН, в Донецкой области троим оперуполномоченным уголовного розыска одного из отделов полиции сообщено о подозрении в истязании человека.