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Тройная авария: во Львове столкнулись легковушка, троллейбус и велосипедист (фото)

14:40, 16 апреля 2020
Происшествия
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После совершенного ДТП велосипедист оказал сопротивление и конфликтовал с водителем троллейбуса / varta1.com.ua

Об этом сообщает пресс-служба ГУНП во Львовской области.

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Столкнулись троллейбус, за рулем которого находился 61-летний местный житель, и велосипед, управлявшийся 67-летним львовянином.

После совершенного ДТП велосипедист оказал сопротивление и конфликтовал с водителем троллейбуса, пишет местное издание Варта. Кроме того, участником аварии стал водитель легковушки "BMW".

По информации правоохранителей, владелец двухколесника получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.

Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.

Как сообщал УНИАН, 16 апреля несколько сотен мариупольцев штурмовали новый магазин "Грация", расположен на площади Кирова.

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