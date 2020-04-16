Тройная авария: во Львове столкнулись легковушка, троллейбус и велосипедист (фото)
Полицейские устанавливают обстоятельства столкновения велосипеда и троллейбуса во Львове.
Об этом сообщает пресс-служба ГУНП во Львовской области.
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Столкнулись троллейбус, за рулем которого находился 61-летний местный житель, и велосипед, управлявшийся 67-летним львовянином.
После совершенного ДТП велосипедист оказал сопротивление и конфликтовал с водителем троллейбуса, пишет местное издание Варта. Кроме того, участником аварии стал водитель легковушки "BMW".
По информации правоохранителей, владелец двухколесника получил телесные повреждения и был доставлен в больницу.
Правоохранители устанавливают обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства.
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