Долой карантин: в Мариуполе сотни людей штурмовали новый супермаркет (фото, видео)

Около 200 человек пытались одновременно войти в супермаркет, при этом минимальная дистанция в 1,5 метра никем не соблюдалась.

Сегодня, 16 апреля, несколько сотен мариупольцев штурмовали новый магазин "Грация", расположенный на площади Кирова.

Об этом сообщает корреспондент сайта 0629.

По его данным, около 200 человек пытались одновременно войти в супермаркет, при этом минимальная дистанция в 1,5 метра никем не соблюдалась.

Патрульные через громкоговоритель призывали людей соблюдать безопасную дистанцию, но их никто не слушал.

Некоторые мариупольцы утверждают, что пришли не за продуктами, а на праздник, потому что просто "устали от карантина".

Отмечается, что накануне администрация супермаркета расклеила по городу объявления, в которых анонсировала большие скидки и розыгрыш ценных призов.

Сейчас к супермаркету приехали 5 автомобилей патрульной полиции. Правоохранители собирают объяснения у собравшихся.

Около 12:00 магазин закрыли по требованию правоохранителей и мэрии.

У покупателей, которые остались в супермаркете, проверяют документы. Те, кто не может их предъявить, будут доставлены в Центральный отдел полиции для выяснения личности.

Как пояснили 0629 полицейские, если кто-то из покупателей заболеет коронавирусом, всех остальных отправят на двухнедельную самоизоляцию.

Правоохранители берут объяснения и у сотрудников магазина.

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