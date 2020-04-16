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Долой карантин: в Мариуполе сотни людей штурмовали новый супермаркет (фото, видео)

13:06, 16 апреля 2020
Происшествия
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В очереди собрались в основном пожилие люди / фото: 0629

Об этом сообщает корреспондент сайта 0629.

По его данным, около 200 человек пытались одновременно войти в супермаркет, при этом минимальная дистанция в 1,5 метра никем не соблюдалась.

Патрульные через громкоговоритель призывали людей соблюдать безопасную дистанцию, но их никто не слушал.

Некоторые мариупольцы утверждают, что пришли не за продуктами, а на праздник, потому что просто "устали от карантина".

фото: 0629

Отмечается, что накануне администрация супермаркета расклеила по городу объявления, в которых анонсировала большие скидки и розыгрыш ценных призов.

Сейчас к супермаркету приехали 5 автомобилей патрульной полиции. Правоохранители собирают объяснения у собравшихся.

Около 12:00 магазин закрыли по требованию правоохранителей и мэрии.

фото: 0629

У покупателей, которые остались в супермаркете, проверяют документы. Те, кто не может их предъявить, будут доставлены в Центральный отдел полиции для выяснения личности.

Как пояснили 0629 полицейские, если кто-то из покупателей заболеет коронавирусом, всех остальных отправят на двухнедельную самоизоляцию.

Правоохранители берут объяснения и у сотрудников магазина.

фото: 0629

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