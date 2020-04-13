Несколько километров до ЧАЭС: пожар в Чернобыльской зоне добрался до Припяти (фото)

Огонь приближается к хранилищу радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны.

Пожар в Чернобыльской зоне добрался до Припяти, ему остается несколько километров до Чернобыльской АЭС.

Читайте такжеРада ужесточила наказание за сжигание травы и загрязнение атмосферного воздуха

Об этом в Facebook сообщил член общественного совета Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, директор Chornobyl Tour и Ассоциации чернобыльских туроператоров Ярослав Емельяненко.

По словам Емельяненко, ситуация критическая, ведь сейчас огонь движется по направлению ветра - к ЧАЭС.

"Сейчас огонь добрался до Припяти и находится в двух километрах напрямую от хранилищ радиоактивных отходов "Подлесный", где расположены наиболее высокоактивные радиационные отходы всей Чернобыльской зоны, и от самой ЧАЭС", - заявил он.

Емельяненко обратился к Офису президента Украины, президенту Владимиру Зеленскому, премьер-министру Денису Шмыгалю, министру внутренних дел Арсену Авакову и его заместителю Антону Геращенко, а также председателю Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Николаю Чечеткину с просьбой отреагировать на ситуацию.

Как сообщал УНИАН, пожар в Чернобыльской зоне начался 4 апреля, тогда огнем было охвачено 20 га. 7 апреля площадь пожара увеличилась до 35 га.

6 апреля правоохранители задержали подозреваемого в причинении пожара. Им оказался 27-летний житель села Раговка. Как пояснил молодой человек полицейским, он вблизи заброшенной местной фермы забавы ради в нескольких местах поджег дикорастущую траву. После чего огонь ветром опрокинуло дальше, а он уже не смог справиться и потушить костер.

Задержанному мужчине вручено подозрение в причинении пожара по ч. 1 ст. 245 (Уничтожение или повреждение объектов растительного мира) Уголовного кодекса Украины.