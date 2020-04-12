В Кировоградской области при пожаре погибли трое малолетних детей (фото)
21:55, 12 апреля 2020Происшествия
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Обстоятельства смерти детей и причину пожара выясняют специалисты.
Пожар унес жизни трех детей / фото ГСЧС
В Кировоградской области во время тушения пожара в жилом доме спасатели обнаружили тела трех погибших детей.
Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Сообщении о пожаре поступило в Службу спасения «101» в 13:32.
Возгорание возникло на ул. Набережной с. Костомаровка Бобринецкого района в жилом доме площадью 24 кв. м.
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«Во время тушения пожара в одной из комнат дома спасатели обнаружили тела трех погибших детей 2019, 2017 и 2015 годов рождения», - сообщили в ГСЧС.
Пожар был локализован в 14:45 и ликвидирован в 16:20.
«Обстоятельства смерти детей и причину пожара выясняют специалисты», - сообщили в ГСЧС.
Как сообщал УНИАН, на днях на Киевщине во время пожара в частном доме погибли трое детей.
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