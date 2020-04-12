В Кировоградской области при пожаре погибли трое малолетних детей (фото)

Обстоятельства смерти детей и причину пожара выясняют специалисты.

В Кировоградской области во время тушения пожара в жилом доме спасатели обнаружили тела трех погибших детей.

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщении о пожаре поступило в Службу спасения «101» в 13:32.

Возгорание возникло на ул. Набережной с. Костомаровка Бобринецкого района в жилом доме площадью 24 кв. м.

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«Во время тушения пожара в одной из комнат дома спасатели обнаружили тела трех погибших детей 2019, 2017 и 2015 годов рождения», - сообщили в ГСЧС.

Пожар был локализован в 14:45 и ликвидирован в 16:20.

«Обстоятельства смерти детей и причину пожара выясняют специалисты», - сообщили в ГСЧС.

Как сообщал УНИАН, на днях на Киевщине во время пожара в частном доме погибли трое детей.