В Харьковской области 71-летняя женщина пострадала из-за взрыва на собственном огороде (фото)

Пострадавшую госпитализировали в больницу.

В Харьковской области прогремел взрыв в поселке Новоселовка - инцидент произошел на территории частного домовладения утром в пятницу.

Как сообщает пресс-служба полиции области, на придомовой территории местная жительница во время проведения обработки огорода тяпкой задела неизвестный предмет, после чего произошел взрыв. Вследствие него 71-летняя женщина была ранена и с многочисленными травмами доставлена в больницу.

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"Полиция устанавливает происхождение взрывоопасного предмета и лиц, причастных к преступлению", - говорится в сообщении.

По данному факту открыто уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.