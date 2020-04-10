В Харьковской области 71-летняя женщина пострадала из-за взрыва на собственном огороде (фото)
18:54, 10 апреля 2020Происшествия
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Пострадавшую госпитализировали в больницу.
На Харьковщине прогремел взрыв / Фото: Нацполиция
В Харьковской области прогремел взрыв в поселке Новоселовка - инцидент произошел на территории частного домовладения утром в пятницу.
Как сообщает пресс-служба полиции области, на придомовой территории местная жительница во время проведения обработки огорода тяпкой задела неизвестный предмет, после чего произошел взрыв. Вследствие него 71-летняя женщина была ранена и с многочисленными травмами доставлена в больницу.
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"Полиция устанавливает происхождение взрывоопасного предмета и лиц, причастных к преступлению", - говорится в сообщении.
По данному факту открыто уголовное производство по статье о покушении на умышленное убийство. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.
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