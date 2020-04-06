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Тернополянка из-за карантина выгнала из дома мужа, который вернулся из Польши

13:49, 06 апреля 2020
Происшествия
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Мужчина ночевал на улице / фото: uoif-online.com

Как сообщили УНИАН в секторе коммуникаций главного управления Национальной полиции Украины в Тернопольской области, в минувшие выходные житель областного центра приехал из Польши с заработков и планировал самоизолироваться в собственной квартире, однако жена его в дом вообще не пустила.

Мужчина остался ночевать на улице, а на следующий день обратился за помощью к правоохранителям.

«Сотрудники полиции направили мужчину в одно из медицинских учреждений, предназначенных для таких граждан, которым негде пройти самоизоляцию по возвращении на территорию Украины», - рассказал заместитель начальника Тернопольского отдела полиции Иван Рыбчак.

Там житель Тернополя будет находиться на обсервации 14 дней.

Рыбчак напомнил, что за нарушение самоизоляции для людей, приехавших из-за рубежа, штраф составляет от 17 тысяч до 34 тысяч гривен.

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