В Черновцах пьяный работник автосервиса разбил чужой Porsche Cayenne и сбежал (фото)

После задержания парень объяснил, что взял машину, чтобы купить краску.

В Черновцах нетрезвый 30-летний работник автосервиса за рулем автомобилем Porsche Cayenne, который принадлежит его клиенту, въехал в забор и два дома, после чего авто перевернулось.

Читайте такжеВ ДТП погиб экс-нардеп и основатель банка "Аваль" Федор ШпигКак сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе патрульной полиции Черновицкой области, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня на улице Дзержика.

В полиции отметили, что за рулем автомобиля на момент аварии находился сотрудник местного автосалона, а машина принадлежит другому человеку, сдавшему транспортное средство на ремонт.

«После совершения ДТП виновник скрылся с места происшествия, однако неравнодушные граждане указали патрульным, куда он направился. Правоохранителям удалось найти нарушителя. Он пояснил, что ехал, чтобы купить краску», – сообщили в пресс-службе полиции, добавив, что по результатам экспертизы, правонарушитель находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее УНИАН сообщал, как в ужасном ДТП на Львовщине погибли трое людей.