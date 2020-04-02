Кропивницкий остался без маршруток

Огромные штрафы и конфликты с пассажирами: перевозчики не хотят выходить на работу до конца карантина.

В Кропивницком сегодня маршрутные такси 25 маршрутов не выехали в рейсы.

Как сообщил заместитель главы областной ассоциации перевозчиков Дмитрий Винницкий, водители маршрутных такси не выехали на работу 2 апреля, в основном, из-за конфликтов с пассажирами и наложения полицейскими крупных штрафов.

«Горожане не реагируют на замечания водителей относительно наполненности маршрутных средств. К тому же полиция во время рейдов начала выявлять эти нарушения и оформлять админматериалы. Теперь водитель может уплатить за перевозку большей нормы количества пассажиров 17 тысяч гривен», - отметил Винницкий.

Он добавил, что вчера произошел конфликт, в ходе которого едва не разбили окно в маршрутном такси. По словам Винницкого, маршрутные такси снова начнут курсировать после завершения карантина.

В горсовете города Кропивницкого сообщили, что сейчас разрабатывается введение специальных рейсов для перевозки только работников критической сферы по специальным пропускам.

Напомним, всего в Кропивницком 28 маршрутов, по которым курсируют маршрутные такси. Коммунальные автобусы и троллейбусы в настоящее время продолжают работу.