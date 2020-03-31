В Харькове более 300 тысяч масок продали иностранцу по заниженной цене для вывоза за границу (видео)
В Харькове иностранцу продали медицинские маски в количестве 300 тыс. штук за бесценок: чуть дороже одной гривны за штуку.
Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.
"В Харькове разоблачили масштабную незаконную сделку. Махинаторы продали иностранцу свыше 300 тыс. медмасок по цене чуть более 1 гривны за штуку. Рыночная же цена этой партии - почти 61 млн грн", - говорится в сообщении.
Пограничники узнали о риске экспорта масок и респираторов украинского производства и установили, что работники двух харьковских предприятий их реализовали по заниженной цене: продали гражданину Китая для дальнейшего экспорта.
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По подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах суд санкционировал проведение обысков на восьми объектах в Киевской, Харьковской и Полтавской областях.
Как следствие, обнаружены и изъяты первичные финансово-хозяйственные документы, электронные носители информации, черновые записи, мобильные терминалы, банковские карты, ноутбуки, USB накопители, образцы масок, денежные средства в сумме 243 тыс. долл. и 14,5 тыс. евро.
Напомним, что с 12 марта в Украине запрещен экспорт и реэкспорт медицинских масок, респираторов и других средств индивидуальной защиты. Запрет будет действовать до 6 июля.