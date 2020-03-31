В Одесской области оползень похоронил заживо двух мужчин

Личности мужчин, погибших на побережье Хаджибейского лимана, устанавливаются.

Сегодня в Беляевском районе Одесской области в результате оползня погибли два человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления ГСЧС в Одесской области, в 5:06 в службу спасения «101» поступила информация о том, что в селе Алтестово, на берегу Хаджибейского лимана, двух людей засыпало землей.

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Спасатели, прибывшие на место ЧП, установили, что произошло смещение почвы. Сотрудники ГСЧС расчистили почву и извлекли из-под завала двух погибших мужчин.

Отмечается, что анкетные данные погибших устанавливаются. От ГСЧС привлекались 3 единицы пожарной техники и 15 человек личного состава.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Как сообщал ранее УНИАН, пятеро человек погибли в результате схода лавины в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана.