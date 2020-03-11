Пять человек погибли в результате схода лавины в Пакистане

15:38, 11 марта 2020
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Семь человек пострадали.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

Пять человек погибли в результате схода лавины в провинции Хайбер-Пахтунхва на северо-западе Пакистана. 

Число погибших в результате схода лавин в Пакистане возросло до 76 человек

Еще семь человек пострадали, передает Xinhua со ссылкой на местные СМИ.

Пострадавшие были доставлены в ближайшую больницу. Несколько из них находятся в критическом состоянии. Некоторые СМИ также сообщили, что более двух десятков человек пропали без вести в результате схода лавины, которая вызвала оползень на курорте Натия Гали.

Напомним, четыре человека погибли в провинции Дайкунди в центральной части Афганистана. в результате схода лавины.

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Теги: #погода#Пакистан#лавина
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