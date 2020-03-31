О причине смерти дипломата не сообщают.

Посольство заявило о смерти почетного консула Украины в Хорватии Никола Турчича.

Об этом сообщила пресс-служба посольства в Twitter.

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"Умер почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич. Он был большим серцелюбом Украины. Он был поистине Почетный. Он был, и жаль, что уже не является... Благодарная и светлая память", - говорится в сообщении.

Время, причину смерти и другие подробности посольство пока не сообщает.