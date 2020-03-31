Умер почетный консул Украины в Хорватии
07:18, 31 марта 2020Происшествия
365 0
О причине смерти дипломата не сообщают.
Умер почетный консул Украины в Хорватии / фото pixabay.com
Посольство заявило о смерти почетного консула Украины в Хорватии Никола Турчича.
Об этом сообщила пресс-служба посольства в Twitter.
Читайте такжеЛегкие повреждены серьезно и надолго: украинский дипломат в Мюнхене победил коронавирус
"Умер почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич. Он был большим серцелюбом Украины. Он был поистине Почетный. Он был, и жаль, что уже не является... Благодарная и светлая память", - говорится в сообщении.
Время, причину смерти и другие подробности посольство пока не сообщает.
Умер Почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич. Он был большим серцелюбом Украины. Он был поистине Почетный. Он был, и жаль, что уже не есть.. Благодарная и светлая память. pic.twitter.com/toStykXkPs— UKR Embassy in HRV (@UKRinHRV) March 30, 2020
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter