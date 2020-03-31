цей матеріал доступний українською

Умер почетный консул Украины в Хорватии

07:18, 31 марта 2020
Происшествия
365 0
Умер почетный консул Украины в Хорватии / фото pixabay.com

Об этом сообщила пресс-служба посольства в Twitter.

Читайте такжеЛегкие повреждены серьезно и надолго: украинский дипломат в Мюнхене победил коронавирус

"Умер почетный консул Украины в Хорватии Никола Турчич. Он был большим серцелюбом Украины. Он был поистине Почетный. Он был, и жаль, что уже не является... Благодарная и светлая память", - говорится в сообщении.

Время, причину смерти и другие подробности посольство пока не сообщает.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter