"Сердечный приступ" и наручники: в Лиссабоне инспекторов миграционной службы обвиняют в убийстве украинца

В аэропорту мужчину заковали в наручники и закрыли одного в комнате, где с ним случился смертельный приступ.

В Португалии инспекторам миграционной службы грозит до 25 лет лишения свободы за убийство гражданина Украины.

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Как сообщил в Facebook глава Союза украинцев в Португалии Павел Садоха, инцидент произошел 11 марта в аэропорту Лиссабона.

Украинец прибыл в Португалию в поисках работы, однако там ему по непонятным причинам было отказано во въезде. После требований мужчины объяснить ситуацию ему надели наручники и применили физическую силу. Тогда пострадавшего оставили закованным одного в комнате, где с ним случился смертельный приступ эпилепсии.

Как отмечает Садоха, на прошлой неделе к нему обратился знакомый погибшего, и спрашивал, каким образом можно отправить тело в Украину.

«В то время, он не знал, что смерть наступила в результате агрессии со стороны работников миграционной службы (его версия была - сердечный приступ). То есть выглядит так, что работники службы миграции не только совершили убийство, но и хотели это скрыть», - сообщил украинец.

Напомним, 19 марта президент Португалии Марсело Ребело де Соуза объявил чрезвычайное положение для борьбы с пандемией коронавирус.