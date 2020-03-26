В Одессе подожгли автомобили компании "Киевхлеб"

По данным компании, преступление выглядит особенно цинично на фоне введения общегосударственного карантина по распространению коронавируса COVID-19.

Крупнейший столичный производитель хлеба и хлебобулочных изделий компания «Киевхлеб» заявляет о поджоге неизвестными в Одессе своих двух брендированных автомобилей «Мерседес Спринтер».

Как сообщила пресс-служба компании, в результате поджогов полностью уничтожены два автомобиля, предприятию нанесен ущерб почти на 2 млн грн. По факту открыто уголовное производство.

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«Мы связываем поджог автомобилей с недобросовестной конкуренцией на рынке хлебобулочных изделий Одессы. Такая ситуация для нас недопустима. Ведь наша компания поддерживает только цивилизованные методы экономической конкуренции и мы всегда открыты к сотрудничеству», - сказано в сообщении.

Акцентируется на том, что преступление выглядит особенно цинично на фоне введения общегосударственного карантина по распространению коронавируса COVID-19.

По данным компании, только за первые дни карантина спрос на хлеб и хлебобулочные изделия вырос на треть. Поэтому сегодня крайне важно обеспечить население продуктами первой необходимости и не допустить паники.

Акцентируется на том, что компания готова присоединиться к работе в региональном антикризисном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом и взять на себя обязательства по обеспечению населения Одессы хлебом и хлебобулочными изделиями.

Как сообщал УНИАН, в городе Белгород-Днестровский Одесской области неизвестные злоумышленники подожгли автомобиль сотрудника местной прокуратуры.