В Одесской области горит 4-этажная база отдыха (видео)

В настоящее время существует угроза распространения пожара на соседние здания.

В курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области горит 4-этажная база отдыха.

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, примерно в 18:40 в службу спасения поступило сообщение о возгорании 4-х этажного здания базы отдыха «Апартаменты Затока».

По прибытию первого отделения установлено возгорание 1, 2, 4 и мансардного этажей на ориентировочной площади 1 тыс. кв. м.

В настоящее время существует угроза распространения пожара на соседние здания.

От ГСЧС для тушения пожара привлечено 7 единиц техники и 28 человек личного состава.

Спасатели пытаются потушить огонь. Информации о жертвах и потерпевших пока нет.