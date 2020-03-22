В Одесской области горит 4-этажная база отдыха (видео)
22:13, 22 марта 2020Происшествия
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В настоящее время существует угроза распространения пожара на соседние здания.
Информации о жертвах и пострадавших пока нет / фото: Думская
В курортном поселке Затока Белгород-Днестровского района Одесской области горит 4-этажная база отдыха.
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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, примерно в 18:40 в службу спасения поступило сообщение о возгорании 4-х этажного здания базы отдыха «Апартаменты Затока».
По прибытию первого отделения установлено возгорание 1, 2, 4 и мансардного этажей на ориентировочной площади 1 тыс. кв. м.
В настоящее время существует угроза распространения пожара на соседние здания.
От ГСЧС для тушения пожара привлечено 7 единиц техники и 28 человек личного состава.
Спасатели пытаются потушить огонь. Информации о жертвах и потерпевших пока нет.
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