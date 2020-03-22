В Кривом Роге неизвестный бросил петарды в собор УПЦ МП (фото)

Накануне священнослужители московского патриархата города молились об "избавлении от смертоносной заразы".

В Кривом Роге в Саксаганском районе неизвестный бросил петарды в кафедральный Спасо-Преображенский собор УПЦ МП, в результате чего повреждено стекло входной двери.

Читайте такжеФиларет назвал причиной появления коронавируса однополые браки и нарвался на критикуКак сообщили УНИАН в Криворожском отделе полиции, сообщение о происшествии поступило в 7 часов утра.

Пострадавших нет. На месте работает следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства происшествия.

Как сообщают местные СМИ, в Кривом Роге во всех церквях УПЦ МП 21 марта проходили службы.

Сайт Днепропетровской епархии УПЦ МП сообщает, что 20 марта, управляющий Днепропетровско епархией митрополит Ириней совершил Крестный ход с иконой Божией Матери «Споручница грешных», вокруг Днепра: «Молился об избавлении от смертоносной заразы и окроплял жителей освященной водой».

Ранее УНИАН писал, как церкви «борются» с коронавирусом в Украине.