Закарпатье направило 154 миллиона на борьбу с коронавирусом

Депутаты Закарпатского облсовета одобрили проекты решений сегодня на внеочередной сессии.

Депутаты Закарпатского областного совета сегодня на внеочередной сессии одобрили проекты решений, которыми выделено 153,8 млн грн на мероприятия, связанные с предотвращением распространения коронавируса на Закарпатье.

Как передает корреспондент УНИАН, «за» проголосовали 45 депутатов.

В частности, как отметил в начале сессии председатель областного совета Михаил Ривис, пришлось отменить проведение 18-й сессии из-за введения ограничительных мероприятий (карантина) на территории области с 12 марта с целью недопущения распространения COVID-19.

По словам Ривис, по решению экстренно собранных накануне постоянных комиссий была поддержана инициатива о проведении внеочередного заседания областного совета с целью выделения средств на мероприятия по недопущению распространения коронавируса на территории области.

Ривис подчеркнул, что для Закарпатья, которое граничит с Евросоюзом, вопрос крайне актуален, ведь вирус из Европы через границы региона идет в Украину вместе с приезжими соотечественниками. Соответственно, для эффективного результата в борьбе с недугом нужны в необходимом количестве средства защиты граждан, а также эпидемиологов и инфекционистов; дезинфицирующие средства, лекарственные препараты и в частности, аппараты искусственной вентиляции легких.

«Их (аппаратов) в наличии в нашей области, к сожалению, мало. Поэтому наша задача - изыскать средства и приобрести все необходимое, чтобы помочь и людям, и медикам. И это должна делать не только областная власть, но и власть на местах, как сделали в Хусте, Мукачево, Ужгороде», - добавил председатель облсовета.

В итоге, во время заседания депутаты одобрили проект решения о внесении изменений в областной бюджет Закарпатской области на 2020 год, где отдельные изменения касаются тех пунктов, на которые направлено финансирование необходимых мер в борьбе с коронавирусом на территории края. Также депутаты одобрили проекты решений о внесении изменений в «Комплексную программу развития гражданской защиты Закарпатской области на 2020-2024 годы» и «Программу развития и поддержки коммунальных учреждений здравоохранения Закарпатского областного совета на 2020-2021 годы».

По результатам всех этих решений депутаты облсовета выделили всего 153,8 млн грн для борьбы с коронавирусом.

Согласно проектам решений, за средства, выделенные в рамках «Программы развития и поддержки коммунальных учреждений здравоохранения Закарпатского областного совета на 2020 -2021 годы», а это 135 млн 749 тыс. грн, будут приобретены необходимые медицинские средства и аппаратура для полноценной работы больничных учреждений области, которые будут оказывать помощь землякам.

За средства, выделенные в рамках «Комплексной программы развития гражданской защиты Закарпатской области на 2020-2024 годы», предусмотрено приобретение средств индивидуальной защиты для лиц, которые будут задействованы в мероприятиях по предотвращению коронавируса на Закарпатье.

«Это было довольно сложно, учитывая реалии, однако областные избранники ставили целью безотлагательно существенно инвестировать в защиту здоровья закарпатцев. И эта цель нас в очередной раз сплотила», - добавил Ривис после голосования.