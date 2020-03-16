В Одессе неизвестный подорвал грузовик (фото)

Водитель не пострадал.

В Суворовском районе Одессы под грузовиком во время движения взорвалось самодельное взрывное устройство.

Читайте такжеНа Одесщине во дворе дома взорвали гранату (фото)Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, об инциденте, случившемся на Хаджибейской дороге, в правоохранительные органы сообщил 35-летний водитель.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа территориального отделения полиции, кинологическая служба и специалисты взрывотехнического управления.

По предварительным выводам специалистов, взорвалось управляемое самодельное устройство. Его фрагменты полицейские изъяли и направили на экспертизу.

«Взрыв произошел прямо во время движения грузового автомобиля, повреждено, в частности, лобовое стекло и зеркало заднего вида. Водитель не пострадал», - сообщили в главке.

По факту начато производство по ч. 1 ст. 195 (угроза уничтожения имущества) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия, направленные на установление причастных к правонарушению лиц.