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В Одессе неизвестный подорвал грузовик (фото)

14:15, 16 марта 2020
Происшествия
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Начато уголовное производство / od.npu.gov.ua

Читайте такжеНа Одесщине во дворе дома взорвали гранату (фото)Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, об инциденте, случившемся на Хаджибейской дороге, в правоохранительные органы сообщил 35-летний водитель.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа территориального отделения полиции, кинологическая служба и специалисты взрывотехнического управления.

По предварительным выводам специалистов, взорвалось управляемое самодельное устройство. Его фрагменты полицейские изъяли и направили на экспертизу.

«Взрыв произошел прямо во время движения грузового автомобиля, повреждено, в частности, лобовое стекло и зеркало заднего вида. Водитель не пострадал», - сообщили в главке.

По факту начато производство по ч. 1 ст. 195 (угроза уничтожения имущества) Уголовного кодекса Украины. Проводятся следственные действия, направленные на установление причастных к правонарушению лиц.

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