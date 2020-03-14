На Львовщине будут судить двух лесников за вырубку леса на 600 тысяч гривень

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Чиновники двух лесных хозяйств на Львовщине разрешили вырубку 118 деревьев на сумму 600 тысяч гривень по фиктивным документам.

Об этом сообщает ГУНП во Львовской области.

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На днях чиновникам сообщили о подозрении по статьям о злоупотребление властью или служебным положением, служебной подделкой, в частности, документов и печатей.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Жителям Львовщины грозит от трех до шести лет лишения свободы без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНИАН, утром в Киеве полицейские протаранили автомобиль Hyundai, подбросив автомобиль на еще один Hyundai впереди.