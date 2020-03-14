цей матеріал доступний українською

На Львовщине будут судить двух лесников за вырубку леса на 600 тысяч гривень

13:35, 14 марта 2020
Происшествия
64 0
Иллюстрация / REUTERS

Об этом сообщает ГУНП во Львовской области.

Читайте такжеВ Днепре мужчина устроил переполох и доказывал, что больной коронавирусом (фото)

На днях чиновникам сообщили о подозрении по статьям о злоупотребление властью или служебным положением, служебной подделкой, в частности, документов и печатей.

Досудебное расследование завершено, обвинительный акт направлен на рассмотрение суда.

Жителям Львовщины грозит от трех до шести лет лишения свободы без права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет, со штрафом от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Как сообщал УНИАН, утром в Киеве полицейские протаранили автомобиль Hyundai, подбросив автомобиль на еще один Hyundai впереди.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter