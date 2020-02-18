Огонь и дымовая завеса: неподалеку от Луцка вспыхнул масштабный пожар (видео)
10:43, 18 февраля 2020Происшествия
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Причины пожара устанавливают.
Крупный пожар вспыхнул неподалеку Луцка: огонь охватил более гектара сухостоя
Крупный пожар накануне вечером напугал жителей Луцка, которые сообщали об огне и дымовой завесе вплотную к городу.
Об этом говорится в сюжете ТСН.
Впоследствии стало известно, что горит сухая трава и камыш на подступах к городу. Пламенем был охвачен более гектар луга. Около 21 часа огонь локализовали, а гасить его продолжили и ночью. Работу спасателям усложняла болотистая местность.
Причины пожара пока неизвестны.
Как сообщал УНИАН, на столичном Крещатике горел ресторан, посетителей эвакуировали.
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