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Огонь и дымовая завеса: неподалеку от Луцка вспыхнул масштабный пожар (видео)

10:43, 18 февраля 2020
Происшествия
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Об этом говорится в сюжете ТСН.

Впоследствии стало известно, что горит сухая трава и камыш на подступах к городу. Пламенем был охвачен более гектар луга. Около 21 часа огонь локализовали, а гасить его продолжили и ночью. Работу спасателям усложняла болотистая местность.

Причины пожара пока неизвестны.

Как сообщал УНИАН, на столичном Крещатике горел ресторан, посетителей эвакуировали.

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