Огонь и дымовая завеса: неподалеку от Луцка вспыхнул масштабный пожар (видео)

Причины пожара устанавливают.

Крупный пожар накануне вечером напугал жителей Луцка, которые сообщали об огне и дымовой завесе вплотную к городу.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Впоследствии стало известно, что горит сухая трава и камыш на подступах к городу. Пламенем был охвачен более гектар луга. Около 21 часа огонь локализовали, а гасить его продолжили и ночью. Работу спасателям усложняла болотистая местность.

Причины пожара пока неизвестны.

Как сообщал УНИАН, на столичном Крещатике горел ресторан, посетителей эвакуировали.