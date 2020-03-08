На Киевщине произошло жуткое ДТП: погибли три человека (фото)

Смертельная авария произошла на перекрестке дорог в Бориспольском районе.

В Киевской области в результате столкновения легковушки с грузовиком погибли три человека.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции в Киевской области, смертельная авария произошла на перекрестке дорог в Бориспольском районе.

По предварительным данным, водитель автомобиля Peugeot, который двигался по второстепенной дороге "Борисполь - Барышевка", не предоставил преимущество в движении другим авто, в результате чего произошло столкновение с грузовиком Renault Magnum.

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В результате ДТП водитель легковушки и два пассажира авто от полученных травм погибли на месте аварии.

Тела погибших доставлены на судебно-медицинскую экспертизу.

Водитель грузовика никаких травм не получил.

Оба автотранспортные средства изъяты как вещественные доказательства.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Ранее на Ривненщине водитель спровоцировал смертельное ДТП с участием четырех автомобилей и скрылся с места происшествия.