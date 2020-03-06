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В Днепре дворник нашел в мусорке гранату и принес ее на детскую площадку

13:30, 06 марта 2020
Происшествия
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На место, где нашли гранату, вызвали взрывотехников / zbroya.info

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Патрульной полиции Днепропетровской области.

Как отмечается, правоохранителям позвонили прохожие, которые увидели в руках у мужчины предмет, похожий на гранату. Местные жители сообщили патрульным, что сейчас гражданин находится во дворе многоэтажки на площадке и распивает там алкоголь.

Полицейские прибыли на место и увидели компанию из двух мужчин и женщины с признаками опьянения. Стражи порядка пообщались с гражданами. Один из них сказал, что работает дворником в этом районе и на самом деле имеет гранату, которую, якобы нашел во время уборки в мусорнике. Он указал на опасный предмет, который лежал рядом.

Как сообщается, на место вызвали взрывотехников и следственно-оперативную группу Новокодацкого района. Детали выясняют следователи.

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