В Харькове из отдела полиции исчезли 10 тысяч долларов: подозревают правоохранителей

Сейчас проверяют возможную причастность сотрудников Основянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области.

В Харькове с Основянского отдела полиции исчезли $10 тыс. Государственное бюро расследований проверяет возможную причастность правоохранителей.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, по информации распространенной в одной из социальных сетей, проверяют возможную причастность сотрудников Основянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области к исчезновению $10 тыс.», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, жительница Харькова заявила в полицию, что из ее квартиры пропали $26 тыс. Позже выяснилось, что деньги забрал отец заявительницы. Мужчина утверждает, что после того, как его вызвали в отдел полиции, он отдал всю сумму полицейским. Однако заявительнице правоохранители вернули только $16 тыс., вместо $26 тыс.