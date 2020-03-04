Зарезал и выбросил в подвал: появились подробности жестокого убийства двух женщин во Львове

Полицейские установили личности погибших - ими оказались жительницы квартиры в возрасте 58 и 76 лет.

Во Львове полицейские задержали злоумышленника, причастного к убийству своей матери и тети.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Львовской области.

Сообщение о том, что 58-летняя львовянка, жительница одного из домов на улице Научной, несколько дней не выходит на связь и не появляется на работу поступило в полицию вчера, 3 марта, около 22:00.

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Правоохранители зашли в квартиру и подвал, где обнаружили тела двух женщин без признаков жизни с многочисленными ножевыми ранениями. Полицейские установили личности погибших - ими оказались жительницы квартиры в возрасте 58 и 76 лет.

«Также в квартире полицейские обнаружили 23-летнего сына одной из погибших женщин. Вторая жертва была его тетей. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения», - рассказали в полиции.

Установлено, что именно этот человек причастен к убийству. Орудие убийства - нож.

По факту следователи Франковского отдела полиции открыли уголовное производство по ч.2 ст.115 (умышленное убийство) УК Украины. Максимальное наказание, которое грозит злоумышленнику – пожизненное лишение свободы. Досудебное расследование продолжается.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, вскоре суд изберет ему меру пресечения.