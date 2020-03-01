На Львовщине подросток прополз 20 метров в заброшенной теплотрассе и получил ожоги, спасая собаку (видео)

В ГСЧС предупреждают, что подобные поступки смертельно опасны.

В городе Пустомыты Львовской области 13-летний подросток Максим Василишин героически спас собаку, застрявшую в заброшенном теплотрассе.

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Как сообщает пресс-служба ГСЧС Львовской области, 13-летний школьник вместе с друзьями возвращался из школы и встретил женщину, которая просила о помощи. Выяснилось, что ее собака Арчи застряла в теплотрассе.

Парень сразу решил спуститься и спасти животное. Он прополз 20 метров по узкому тоннелю теплотрассы, получил ожоги рук, но все-таки вытащил животное.

Спасатели наградили школьника за проявленный героизм. Впрочем, в ГСЧС предупреждают, что подобные поступки смертельно опасны, и призывают в подобных случаях сразу обращаться в экстренные службы.

Ранее в Днепре парень нырнул в ледяное озеро, чтобы спасти собаку.