Угрозы гранатой в одесском суде: ГБР начало досудебное расследование

Проводятся следственные действия относительно причастности сотрудников полиции к совершению обвиняемым указанных действий и наличия у него запрещенных предметов.

Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в Николаеве, расследуют обстоятельства сегодняшнего происшествия в Приморском районном суде города Одессы, где мужчина угрожал гранатой.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По предварительной информации, мужчина, которого доставили в суд для продления меры пресечения, находясь в зале судебного заседания, достал предмет, похожий на боевую гранату Ф-1, и стал угрожать присутствующим", - говорится в сообщении.

Полиция Одесской области ввела в действие специальные оперативные планы "Заложник" и "Гром".

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Мужчину задержали уполномоченные должностные лица Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

Предварительно, задержанный угрожал муляжом боевой гранаты Ф-1, добавили в ГБР.

В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия относительно причастности сотрудников полиции (ч. 2 ст. 365 Уголовного кодекса Украины) в совершении обвиняемым указанных действий и наличия у него запрещенных предметов.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 февраля, в Приморском районном суде Одессы вооруженный гранатой мужчина, обвиняемый в убийстве, взял в заложники судей.