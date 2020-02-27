В Хмельницкой области полицейский насмерть сбил велосипедистку

Иномарка полицейского наехала на велосипедистку, которая двигалась в попутном направлении. От полученных телесных повреждений девушка погибла на месте происшествия.

Вчера в селе Щиборовка Красиловского района Хмельницкой области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля полицейского погибла велосипедистка.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Хмельницкой области.

Согласно предварительным данным, за рулем автомобиля Škoda Octavia находился начальник сектора реагирования патрульной полиции Красиловского отдела полиции.

Отмечается, что автомобиль наехал на велосипедистку, 1988 года рождения, двигавшуюся в попутном направлении. От полученных телесных повреждений девушка погибла на месте происшествия.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УКУ. Досудебное расследование проводят сотрудники Государственного бюро расследований.

В пресс-службе ГБР добавили, что водитель иномарки самостоятельно вызвал «скорую» и дождался приезда медиков и правоохранителей. Предварительно установлено, что в состоянии алкогольного опьянения полицейский не находился.