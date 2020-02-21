Пограничники не пропустили в Украину россиян, ехавших в Киев с пропагандой

Как сообщил источник в Госпогранслужбе, речь идет о гражданах РФ Дмитрии Сидорине, Андрее Фрольченкове и Екатерине Дементьевой, которая является топ-менеджером российского «Яндекса».

Пограничники не пропустили в Украину россиян, которые ехали в Киев для проведения тренингов и лекций по написанию текстов, коммуникаций, пиара и журналистики.

Как сообщается на сайте Государственной пограничной службы, вчера рейсом из Минска в Украину прилетел гражданин России 1985 года рождения, который отметил, что приехал с деловой целью по приглашению одной организации - проводить тренинги и занятия со слушателями.

Однако в ходе пограничного контроля сотрудники ГПСУ установили, что лектор, сотрудничает с политическими силами РФ и баллотировался от «Либерально-демократической партии России» в Московскую думу, а также является специалистом по вопросам информационной войны.

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«Лекции на эту тему он, кстати, читал в оккупированном Крыму в так называемом молодежно-патриотическом лагере «Донузлав-2015». Тогда организаторы - всероссийская организация «Боевое братство» - высоко оценили работу тренера и наградили его медалью «Участник шествия «Бессмертный полк». Украинские пограничники также оценили «заслуги» россиянина. Он вернулся обратным рейсом со штампом в паспорте «Запрет въезда» на 3 года», - отмечают в ГПАУ.

Кроме того, рейсом из Минска прилетел россиянин 1986 года рождения, который также должен был читать лекции о продвижении контента в социальных сетях. В его биографии пограничники также обнаружили факт незаконного посещения оккупированного Крыма, поэтому мужчину отправили на обратный рейс в Минск и запретили въезд в Украину на 3 года.

«Кроме двух мужчин-пропагандистов в Жулянах «завернули» и россиянку 1980 года рождения. Она тоже прилетела рейсом из Минска для проведения лекций и тренингов. Но границу пересечь не смогла, так как её цель поездки и представленные подтверждения не убедили погарничников. Также было установлено, что женщина занимает должность в запрещенном в Украине интернет-ресурсе», - добавили пограничники.

Как сообщил источник в Государственной пограничной службе Украины, речь идет о гражданах РФ Дмитрии Сидорине, Андрее Фрольченкове и Екатерине Дементьевой, которая является топ-менеджером российского «Яндекса».