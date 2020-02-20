Выбросила новорожденного сына в выгребную яму: горе-мать приговорили к пяти годам тюрьмы

Суд на пять лет ограничил свободу злоумышленнице, учтя тот факт, что она раскаялась.

В Одесской области осуждена женщина, выбросившая в апреле прошлого года в выгребную яму своего новорожденного сына.

Как передает корреспондент УНИАН, это следует из приговора Березовского районного суда Одесской области.

Суд установил, что уроженка Молдовы, гражданка Украины, будучи не замужем, в августе 2018 года забеременела. Она признала, что ребенок был для нее нежелателен и, чтобы избежать осуждения знакомых и родных, скрывала беременность. Поэтому в медицинские учреждения не обращалась, на соответствующем медучете не состояла.

2 апреля 2019 года, примерно в 2:00, находясь в комнате жилого частного дома, где временно проживала, она ощутила боли в животе.

«Находясь в помещении кухни и осознавая, что начинаются роды, учитывая стрессовое состояние, которое обусловлено тяжелым материальным положением, обвиняемая решила убить ребенка сразу же после родов», - сказано в документе.

Как отмечается, женщина родила стоя жизнеспособного мальчика. Кухонным ножом она перерезала пуповину, и не перевязав ее, поместила младенца вместе с плацентой в полиэтиленовый пакет и плотно связала ручки пакета.

Установлено, что женщина осознавала, что ее действия приведут к тому, что ребенок истечет кровью и задохнется. В результате, новорожденный умер от удушения и кровопотери. Пакет с мальчиком злоумышленница выбросила в выгребную яму.

Суд признал женщину виновной, но учел ее раскаяние и активное сотрудничество со следствием.

Ей назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на 5 лет.

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Как сообщал УНИАН, в апреле 2019 года в Березовском районе Одесской области 31-летняя женщина выбросила в выгребную яму своего новорожденного сына. Она утверждала, что родила мертвого мальчика, тело которого, испугавшись, выбросила в яму туалета.

Установлено, что во время беременности женщина на учете у врача не состояла, рожала без медицинской помощи. Кроме того, она уже имеет несовершеннолетнюю дочь, которая сейчас воспитывается в детском приюте.

По данному факту было начато уголовное производство по ст. 117 (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) Уголовного кодекса Украины.