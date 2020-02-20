На Житомирщине школьницы из-за парня жестоко избили 14-летнюю девушку и сняли издевательства на телефон (видео 18+)

Мать пострадавшей девушки обратилась в полицию.

В Бердичевском районе Житомирской области полиция расследует избиение школьницами 14-летней девушки.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, о происшествии правоохранителям 18 февраля сообщила мать пострадавшей.

Также видео этого конфликта было сегодня опубликовано в Facebook в группе «Подслушано в Бердичеве». Там видно, как двое девушек-подростков наносят потерпевшей удары руками и ногами, таскают ее по земле за волосы.

По данным полиции, между четырьмя школьницами (2005 года рождения) возник конфликт якобы из-за парня. Все они знакомы и поддерживали отношения, хотя учатся в разных школах.

«Девушки не поделили парня и решили поиздеваться над одной из подруг», - уточнили в правоохранительном ведомстве.

Также там добавили, что характер травм, которые получила пострадавшая, сейчас устанавливает экспертиза.

На месте работала следственно-оперативная группа местного отделения полиции.

Все причины и обстоятельства, приведшие к происшествию, выясняются в рамках начатого уголовного производства.