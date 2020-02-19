Во Львовской области пьяный военный зарезал старшину, инцидент пытались скрыть
ГБР начало досудебное производство по факту сокрытия должностными лицами одной воинской части во Львовской области убийства солдатом-контрактником своего коллеги.
Об этом говорится в сообщении Государственного бюро расследований.
"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Львове, начали досудебное расследование по факту ненаправления военными должностными лицами одной из воинских частей во Львовской области в орган предварительного расследования сообщения о подчиненном, совершившем уголовное преступление, а также умышленного невыполнения служебных обязанностей, повлекшего тяжкие последствия (ч. 3 ст. 426 Уголовного кодекса Украины)", - говорится в сообщении.
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В частности, по предварительной информации, 15 февраля во внеслужебное время в общежитии одной из воинских частей во Львовской области солдат-контрактник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ножом в живот коллегу.
"Через сутки от полученных телесных повреждений старшина умер, не получив квалифицированной медицинской помощи", - заявили в ГБР.
В то же время должностные лица воинской части скрыли факт преступления на территории воинской части.
"Командование не уведомило о происшествии правоохранителей и не обеспечило квалифицированную медицинскую помощь пострадавшему", - говорится в сообщении.
Сейчас продолжаются следственные действия. В случае доказательства вины подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 7 лет.
Ранее УНИАН сообщал, что Госбюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении командира подразделения одной из воинских частей ВСУ, который обвиняется в нанесении смертельных травм подчиненному.