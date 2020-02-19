Командир ВСУ предстанет перед судом за избиение подчиненного до смерти

В результате так называемого “воспитательного процесса”, потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался в военном госпитале.

Госбюро расследований направило в суд обвинительный акт в отношении командира подразделения одной из воинских частей ВСУ, который обвиняется в нанесении смертельных травм подчиненному.

Читайте такжеКоличество вооружения у боевиков на Донбассе затмевает много европейских армий - Кислица

Как сообщается на сайте ГБР, военнослужащий обвиняется в нанесении умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшего и превышении власти военным служебным лицом (ч. 2 ст. 121 и ч. 4 ст. 426-1 Уголовного кодекса Украины).

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляли следователи территориального управления ГБР, расположенного в городе Краматорске.

Установлено, что в июле 2016 года командир одного из воинских подразделений во время выполнения задач на территории проведения ООС (на то время АТО) в Донецкой области, из-за недовольства нарушением воинской дисциплины подчиненным применил к нему физическое насилие во время построения личного состава.

В результате так называемого “воспитательного процесса”, потерпевший получил тяжкие телесные повреждения, от которых скончался в военном госпитале.

Обвиняемый сейчас находится под стражей в следственном изоляторе. В случае доказательства вины, военнослужащему грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Накануне в ходе утреннего наступлению российских оккупационных войск в Луганской области погиб гранатометчик 72-й отдельной механизированной бригады Максим Хитайлов.