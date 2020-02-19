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В Мариуполе маршрутка въехала в остановку: двое пострадавших (фото, видео)

18:34, 19 февраля 2020
Происшествия
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В результате ДТП пострадали двое человек / Фото: Нацполиция

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Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Донецкой области.

Как сообщается, дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня, около 11 часов утра на улице Светлой в Мариуполе.

Автобус «Богдан» под управлением водителя 1966 года рождения въехал в остановку общественного транспорта.

Травмы получили женщина 1977 года рождения и мужчина 1956 года рождения. Пострадавших доставили в больницу.

По предварительной информации, водителю стало плохо и он потерял контроль над транспортным средством.

Пострадавших доставили в больницу / Фото: Нацполіція

По факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами).

Санкция статьи предусматривает до 3 лет ограничения свободы.

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