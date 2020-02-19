На вокзале в Одессе мужчина схватился за оголенный провод и погиб

Житель Одесской области взобрался на трансформатор и схватился за оголенный провод линий электропередач.

Сегодня в Одессе на железнодорожном вокзале погиб мужчина, схватившись за оголенный провод линий электропередач.

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Как проинформировали УНИАН в Приморском отделе полиции города, о гибели мужчины на станции «Одесса-Главная» в правоохранительные органы сообщили очевидцы случившегося.

Установлено, что 32-летний житель Одесской области в присутствии других людей взобрался на трансформатор и схватился за оголенный провод линий электропередач. От поражения током мужчина скончался на месте.

Сейчас на вокзале работает следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.