На вокзале в Одессе мужчина схватился за оголенный провод и погиб
18:15, 19 февраля 2020Происшествия
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Житель Одесской области взобрался на трансформатор и схватился за оголенный провод линий электропередач.
От поражения током мужчина погиб на месте / фото flickr.com/crawfordbrian
Сегодня в Одессе на железнодорожном вокзале погиб мужчина, схватившись за оголенный провод линий электропередач.
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Как проинформировали УНИАН в Приморском отделе полиции города, о гибели мужчины на станции «Одесса-Главная» в правоохранительные органы сообщили очевидцы случившегося.
Установлено, что 32-летний житель Одесской области в присутствии других людей взобрался на трансформатор и схватился за оголенный провод линий электропередач. От поражения током мужчина скончался на месте.
Сейчас на вокзале работает следственно-оперативная группа Приморского отдела полиции. Правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и решают вопрос о его квалификации.
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