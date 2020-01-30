Ударило током: на станции Подзамче во Львове трагически погиб юноша
09:48, 30 января 2020Происшествия
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Парень залез на вагон, где его смертельно ударило током.
Парня смертельно ударило током / фото УНИАН
Во Львове на станции Подзамче от удара током погиб парень 2001 года рождения.
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Об этом говорится в сообщении Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"29 января в 21:54 на станции Подзамче Львовской железной дороги, житель г. Львова 2001 года рождения залез на железнодорожный вагон и был смертельно поражен электрическим током от контактной сети", - отмечается в сообщении.
Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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