Ударило током: на станции Подзамче во Львове трагически погиб юноша

Парень залез на вагон, где его смертельно ударило током.

Во Львове на станции Подзамче от удара током погиб парень 2001 года рождения.

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Об этом говорится в сообщении Департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.

"29 января в 21:54 на станции Подзамче Львовской железной дороги, житель г. Львова 2001 года рождения залез на железнодорожный вагон и был смертельно поражен электрическим током от контактной сети", - отмечается в сообщении.

Причина и обстоятельства происшествия устанавливаются.