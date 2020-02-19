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В Одесской области автопогрузчик задавил двух человек

15:18, 19 февраля 2020
Происшествия
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В результате ЧП погибло два человека / Фото: Нацполиция

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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, утром портовый погрузчик сбил двух человек, которые погибли от травм, несовместимых с жизнью.

«Предварительно – погибли два человека», - отметила начальник отдела коммуникаций регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская.

Сейчас на месте происшествия работает полиция.

По предварительным данным, погибли сотрудница весового комплекса и охранник.

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