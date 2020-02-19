В Одесской области автопогрузчик задавил двух человек
15:18, 19 февраля 2020Происшествия
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По предварительным данным, погибли сотрудница весового комплекса и охранник.
В результате ЧП погибло два человека / Фото: Нацполиция
Сегодня в морском порту «Пивденный» автопогрузчик смертельно травмировал двух человек.
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Как сообщили УНИАН в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области, утром портовый погрузчик сбил двух человек, которые погибли от травм, несовместимых с жизнью.
«Предварительно – погибли два человека», - отметила начальник отдела коммуникаций регионального главка Нацполиции Любовь Гордиевская.
Сейчас на месте происшествия работает полиция.
По предварительным данным, погибли сотрудница весового комплекса и охранник.
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