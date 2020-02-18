В салоне красоты в Одессе произошла стрельба: одна женщина ранена (видео)
Сегодня вечером в Киевском районе Одессы злоумышленник устроил стрельбу в салоне красоты, женщина-парикмахер получила огнестрельные ранения.
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Как передает корреспондент УНТАН, об этом сообщил отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.
«По предварительной информации, в салон на Люстдорфской дороге вошел неизвестный мужчина с пистолетом (предположительно, травматического действия), несколько раз выстрелил в парикмахершу и скрылся», - говорится в сообщении.
Женщину 1974 года рождения госпитализировали с огнестрельными ранениями грудной клетки и поясницы.
Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологи и эксперты. Устанавливаются обстоятельства случившегося и личность злоумышленника.
Предварительная правовая квалификация правонарушения - покушение на умышленное убийство.