В салоне красоты в Одессе произошла стрельба: одна женщина ранена (видео)

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологи и эксперты. Устанавливаются обстоятельства случившегося и личность злоумышленника.

Сегодня вечером в Киевском районе Одессы злоумышленник устроил стрельбу в салоне красоты, женщина-парикмахер получила огнестрельные ранения.

Читайте такжеВ Одессе голую 90-летнюю пенсионерку со связанными ногами выбросили с 11-го этажа

Как передает корреспондент УНТАН, об этом сообщил отдел коммуникаций Главного управления Национальной полиции в Одесской области.

«По предварительной информации, в салон на Люстдорфской дороге вошел неизвестный мужчина с пистолетом (предположительно, травматического действия), несколько раз выстрелил в парикмахершу и скрылся», - говорится в сообщении.

Женщину 1974 года рождения госпитализировали с огнестрельными ранениями грудной клетки и поясницы.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, кинологи и эксперты. Устанавливаются обстоятельства случившегося и личность злоумышленника.

Предварительная правовая квалификация правонарушения - покушение на умышленное убийство.