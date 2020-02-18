В Бердичеве школьницы жестоко избили 13-летнюю девушку и пытались напасть на ее мать

Издевательство происходило на глазах у десятков людей, мать пострадавшей обратилась в полицию.

Вчера в Бердичеве Житомирской области школьницы жестоко избили 13-летнюю девушку, а также с нецензурной бранью преследовали ее вместе с матерью до дома.

Как сообщили УНИАН в отделе коммуникации Главного управления Национальной полиции в Житомирской области, мать пострадавшей уже обратилась в полицию.

«Мама с ребенком написали заявление в Бердичевском отделении полиции. Реагирование на событие будет адекватным в соответствии с полномочиями полиции и законом», - рассказала УНИАН пресс-секретарь Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко.

Она также добавила, что сейчас пострадавшая проходит судебно-медицинскую экспертизу, которая установит, какие именно травмы она получила во время конфликта.

«Уже установлены личности нападавших, однако об этом мы сообщим позже», - добавила Ващенко.

В то же время, как сообщают бердичевские СМИ, напала на 13-летнюю бердичевлянку группа старшеклассниц местной школы. Это произошло, когда ребенок возвращался домой. На Сидлецкой площади в Бердичеве ее встретила компания из пяти девушек (на вид 15-17 лет).

Они начали оскорблять ребенка нецензурной бранью, преследовали и провоцировали конфликт, после чего на мосту набросились и начали бить. Ребенок смог позвонить матери. Женщина, которая пришла на помощь, услышала крики и увидела, что ее ребенка бьют девушки. Она пыталась угомонить подростков, но они начали цепляться к ней.

Впоследствии женщина рассказала полиции, что девушки находились в неадекватном состоянии и от них пахло алкоголем.

Также местные СМИ отмечают, что издевательство якобы происходило на глазах у десятков людей.

После того, как женщине удалось немного успокоить подростков, она повела дочь домой, однако трое обидчиц преследовали семью до самого дома.

Женщина была вынуждена вызвать полицию. Дома девочка с помощью социальных сетей смогла идентифицировать нападавших.

Сейчас правоохранители определяются с правовой квалификацией данного события.