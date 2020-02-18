цей матеріал доступний українською

В центре Харькова обвалился балкон здания художественного музея (фото)

14:31, 18 февраля 2020
Происшествия
77 0
В результате обрушения пострадавших нет / фото: Суспільне

Как сообщает "Суспільне", инцидент произошел на перекрестке улиц Жен Мироносиц и Чернышевской.

По информации директора музея Валентины Мызгиной, пострадавших в результате обвала нет. "Там было предостережение: ограничительная лента. Слава Богу, никто не пострадал", - сказала Мызгина.

Она также сообщила, что трещины на балконе здания, которое является памятником архитектуры, заметили еще осенью. "Сегодня я вызвала комиссию от Управления культуры. Будем ждать, что они решат", - сказала директор музея.

На месте работают специалисты облэнерго / фото: Суспільне

Сообщается, что сейчас на месте обвала работают сотрудники облэнерго - в результате инцидента было повреждено оборудование компании.

Как сообщал УНИАН, ранее в киевском ТРЦ прямо на тротуар обвалился стеклянный фасад.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter