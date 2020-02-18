В центре Харькова обвалился балкон здания художественного музея (фото)

В результате инцидента обошлось без пострадавших.

В центре Харькова обрушился балкон двухэтажного здания выставочного зала художественного музея.

Как сообщает "Суспільне", инцидент произошел на перекрестке улиц Жен Мироносиц и Чернышевской.

По информации директора музея Валентины Мызгиной, пострадавших в результате обвала нет. "Там было предостережение: ограничительная лента. Слава Богу, никто не пострадал", - сказала Мызгина.

Она также сообщила, что трещины на балконе здания, которое является памятником архитектуры, заметили еще осенью. "Сегодня я вызвала комиссию от Управления культуры. Будем ждать, что они решат", - сказала директор музея.

Сообщается, что сейчас на месте обвала работают сотрудники облэнерго - в результате инцидента было повреждено оборудование компании.

Как сообщал УНИАН, ранее в киевском ТРЦ прямо на тротуар обвалился стеклянный фасад.