В Запорожье задержали насильника малолетних мальчиков
12:59, 17 февраля 2020Происшествия
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Ранее судимый мужчина заманил двух 10-летних мальчиков к себе в квартиру и изнасиловал.
Преступник познакомился с доверчивыми детьми на улице / фото: anthonycarbonepersonalinjurylawyer.com
В Запорожье сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании двух 10-летних мальчиков.
Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области.
Инцидент произошел вчера, 16 февраля. В полицию обратились родители пострадавших детей, которые сообщили, что в отношении мальчиков было совершено сексуальное насилие.
Правоохранители выяснили, что к детям, которые играли на улице, подошел мужчина и предложил показать металлоискатель, который якобы находится у него дома.
После того, как мужчина заманил детей в свою квартиру, он их изнасиловал.
В данный момент подозреваемый (1980 года рождения) задержан. Известно, что он ранее был судим.
Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). Следствие продолжается.
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