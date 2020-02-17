В Запорожье задержали насильника малолетних мальчиков

Ранее судимый мужчина заманил двух 10-летних мальчиков к себе в квартиру и изнасиловал.

В Запорожье сотрудники полиции задержали мужчину, который подозревается в изнасиловании двух 10-летних мальчиков.

Об этом УНИАН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Запорожской области.

Инцидент произошел вчера, 16 февраля. В полицию обратились родители пострадавших детей, которые сообщили, что в отношении мальчиков было совершено сексуальное насилие.

Правоохранители выяснили, что к детям, которые играли на улице, подошел мужчина и предложил показать металлоискатель, который якобы находится у него дома.

После того, как мужчина заманил детей в свою квартиру, он их изнасиловал.

В данный момент подозреваемый (1980 года рождения) задержан. Известно, что он ранее был судим.

Полиция открыла уголовное производство по ч.4 ст.152 Уголовного кодекса Украины (изнасилование). Следствие продолжается.