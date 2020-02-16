Задержан криминальный авторитет Анисимов, который терроризировал предпринимателей Запорожья - Геращенко

По данным заместителя министра внутренних дел, последним тайным жилищем преступника был арендованным дом в Конча-Заспе.

Сегодня в Киеве правоохранители задержали криминального авторитета Евгения Анисимова.

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Об этом в Facebook сообщил заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.

"Сегодня, в результате тщательно подготовленной спецоперации полицейские задержали криминального авторитета Анисимова, который во времена Януковича терроризировал предпринимателей Запорожья. Он находился в розыске почти 6 лет. Последним его тайным жилищем был арендованный дом в Конча-Заспе", - написал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 16 февраля, сотрудники Департамента уголовного розыска Нацполиции при поддержке спецназовцев КОРДа провели в одном из ТРЦ столицы спецоперацию по задержанию лидера преступной организации.

Задержанный подозревается в создании преступной организации, которая занималась вымогательством средств у предпринимателей, незаконным хранением и переделкой оружия, организацией так называемых криминальных "сходок" и координацией деятельности преступных групп, участники которых совершали тяжкие преступления. Всего ему инкриминируются 8 статей УК.

По решению Орджоникидзевского районного суда города Запорожья от 12 января 2018 года об аресте подозреваемого, его доставят для проведения следственных действий в Запорожье.