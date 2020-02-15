В Одесской области пограничники силой выдворили молдаванина-коммуниста (видео)
На пропуске «Кучурган» в Белгород-Днестровском районе Одесской области пограничники выдворили агрессивного молдаванина за антиукраинскую риторику.
Об этом сообщает 048.ua со ссылкой на пограничную службу.
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Иностранец вел себя агрессивно и заявлял, что не признает Украину и ее власть. Кроме антиукраинской риторики, молдаванин проводил и активную пропаганду коммунистического тоталитарного режима, утверждая, что является гражданином несуществующего СССР.
Этот гражданин ведет себя так не впервые, объясняют в пограничной службе. Ранее его задерживали 30 декабря.
Мужчина также нецензурно выражался, провоцировал и пытался проводить видеосъемку на мобильный телефон.
Пограничники составили административный протокол и запретили въезд в Украину на три года.
Как сообщал УНИАН, на Львовщине правоохранители задержали мужчину, который избил пассажира поезда и напал на полицейского.